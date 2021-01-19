اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للعام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

اعتمدت اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021 / 2022، في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأكد الملا خلال الجمعية على أهمية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعي من أجل إعطاء دفعات قوية للتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية.

وأضاف أنها تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية لمواكبة احتياجات السوق المحلي المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والتي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.

وأوضح الملا أنه تم إدراج تلك المشروع في عمل اللجنة العليا للمشروعات التي يرأسها وزير البترول لمتابعة المشروعات البترولية الكبرى والحيوية أولاً بأول من أجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات والالتزام بتنفيذها فى مواعيدها المخططة.

وقال إنه تم تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2035 لمواجهة المتغيرات التي شهدتها هذه الصناعة وتنفيذ المشروعات التي تحتاجها السوق المحلى وتحقيق أكبر قيمة مضافة.

وخلال الجمعيات استعرض الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة، أهم مشروعات البتروكيماويات تحت التنفيذ والتي شملت مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ومشروعي إنتاج الألواح الخشبية بإدكو، وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس.

واستعرض هلال مشروعات تحت التنمية والدراسة وهي مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بدمياط ومشروع شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالأسكندرية ومشروع وادى السيليكون بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية وإنتاج الصودا آش بالأسكندرية.

كما استعرض هلال أهم ملامح الموازنة الاستثمارية لمشروعات البتروكيماويات الجديدة خلال عام 2021/2022.

وحضر أعمال الجمعيات المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.