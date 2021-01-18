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شعبة إلحاق العمالة تتوقع توفر 400 ألف فرصة عمل بالخارج هذا العام رغم كورونا

03:31 م الإثنين 18 يناير 2021
شعبة إلحاق العمالة تتوقع توفر 400 ألف فرصة عمل بالخارج هذا العام رغم كورونا

حمدي إمام

كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام، رئيس شعبة العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الشعبة تتوقع توفر 400 ألف فرصة عمل للخارج هذا العام، رغم استمرار جائحة كورونا.

وذكر إمام، أن معظم فرص العمل ستكون في السعودية وعدد من الدول بالخليج، حيث يتجه الكثير إلى العمل بالمملكة.

وبحسب إمام، فإن هذا الرقم أقل من عدد الفرص التي كانت تتوفر من دول الخليج كل عام والتي تبلغ حوالي 600 ألف فرصة عمل، ولكن مع أزمة كورونا تراجع العدد.

ويرجع إمام هذه التوقعات إلى أن استمرار الجائحة نتج عنها تكيف مع الوضع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمتابعة سير العمل، ولكن دون حدوث إغلاق تام لدول الخليج مثلما حدث العام الماضي.

وسببت جائحة كورونا في تعطل عمل شركات التوظيف وتوقف سفر العمالة المصرية للخارج لمدة تقترب من 7 أشهر متواصلة، نتج عنها خسائر لشركات التوظيف تصل إلى حوالي مليار جنيه، وفقا لقول إمام في وقت سابق.

وقال رئيس الشعبة، إن وزارة القوى العاملة شددت هذا العام على شركات التوظيف لتسجيل كافة عقود العمالة المصرية التي ستسافر للخارج بالوزارة.

وتقدر حجم العمالة المصرية بالخارج بدول الخليج نحو 5 ملايين عامل مصري، بحسب إمام.

حمدي إمام شعبة العمالة بغرفة القاهرة التجارية فيروس كورونا

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