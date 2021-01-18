إنشاء مقر جديد لجمعية مستثمري العاشر من رمضان في 2022 بتكلفة 30 مليون جنيه

كتبت-نرمين إبراهيم:

كشف المهندس حمدي عتمان، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الجمعية تعتزم إنشاء مقر جديد لخدمة المستثمرين في العام المقبل على مساحة 6 آلاف متر مقسم على 3 طوابق سطحية وبإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضح عتمان، الذي يرأس لجنة إنشاء المقر الجديد، لمصراوي أن المقر هو أحد أهداف وطموحات مجلس الإدارة الحالي ليكون بمثابة بيت للصنّاع والمستثمرين بالعاشر من رمضان ومجهزًا لاستقبال كبار الزوار والمسؤولين على أعلى مستوى يليق بأكبر مدينة صناعية في مصر.

وأضاف أن الدور الأرضي للمقر الجديد يضم بهو الاستقبال وغرف ومكاتب إدارية للهيكل الإداري للجمعية مؤدى إلى غرفة اجتماعات كبرى بارتفاع 6.5 متر تسع إلى 500 فرد.

كما تتضمن الأدوار المتبقية مجموعة من القاعات الكبرى والمتوسطة لتلبية كافة اجتماعات وأغراض الجمعية وكافة اللجان والشُعب المتخصصة التي تخدم الصناعة والمستثمرين، بحسب عتمان.

وقال إن نجاح مجلس الإدارة في إنشاء مقر الجمعية الجديد مرتبط بشكل مباشر في نجاحه أيضا في إدارة مشروع المجاورة السكنية الخاصة بإسكان العاملين بالمدينة والتي أوشكت على الانتهاء وساهمت في توفير الموارد المالية اللازمة لإنهاء مشروع المقر.