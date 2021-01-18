إطلاق أول مول تجاري متخصص في إكسسوارات المحمول نهاية الشهر الجاري

كتب-علاء حجاج:

أعلنت رابطة مستوردي إكسسوارات المحمول-تحت الإنشاء- إطلاق أول مول تجاري متخصص في مبيعات إكسسوارات وأجهزة المحمول بالجملة في مصر بأركيديا مول، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين.

وتخطط الرابطة لافتتاح 60 محلًا تجاريًا في المول كمرحلة أولى يوم الجمعة 29 يناير الجاري بالإضافة إلى 60 أخرين خلال 3 شهور المقبلة.

وتضم الرابطة أكبر تجار الجملة والمستوردين المتخصصين في إكسسوار المحمول ومشتملاته وتمثلهم اللجنة المفوضة بعضوية كلا من عصام بدر الدين رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد وهدان، رئيس مجلس إدارة شركة سل تل للاستيراد المالكة للعلامات التجارية cactus وcell tel وهشام أبو سلمة صاحب شركة تراست بإكسسوارات المحمول.

وقال الدكتور علي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة دلتا وصاحب محلات راديو شاك، إن هذه الخطوة تستهدف جميع تجار الجملة والمستوردين العاملين في مجال المحمول ليكونوا جزءًا من مظلة النظام الاقتصادي الشامل للحكومة مما ينعكس بالإيجاب على مصلحة جميع الأطراف المعنية.

وذكر عصام بدر الدين رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شركة هاي فون أن حجم السوق الرسمي لإكسسوارات الهاتف المحمول سجل نحو مليار جنيه مطلع عام 2020 مشيرا إلى أنه لا يمثل سوى 50% من إجمالي حجم سوق الإكسسوار في مصر.

وكشف بدر الدين على هامش المؤتمر الصحفي، عن تعاون تحالف التجار مع إدارة المول والملاك السابقين للوحدات، موضحا أنه يأتي على غرار تجارب مولات إكسسوارات المحمول في الهند والصين بما يمهد الطريق لخلق بيئة عمل منظمة ورسمية لتجارة سوق إكسسوارات المحمول.

وأضاف هشام عبدالله أبو شامة صاحب شركة تراست لاكسسوارات المحمول أن تحالف التجار يستهدف النمو والتطوير في مختلف مراكز التسوق من خلال ضخ الاستثمارات في ايجارات وتملك المحال التجارية بالمول والبضاعة المعروضة به.

قال أحمد وهدان رئيس مجلس إدارة شركة سل تل لاكسسوارات المحمول، إن هذه الخطوة ستساهم في تنظيم تجارة اكسسوارات المحمول، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام كافة الشركات وكبار المستوردين للمشاركة في هذا التحالف.