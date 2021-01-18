رئيس النصر للسيارات: طرح أول سيارة كهربائية مصرية في 2022.. و58% نسبة المكون المحلي
كتبت- شيماء حفظي:
قال هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن نسبة المكون المحلي في السيارة الكهربائية ستبدأ بنسبة 58%.
وأضاف العضو المنتدب للشركة في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية مع شركة دونج فينج الصينية اليوم الاثنين أنه من المقرر إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر خلال بداية العام 2022.
وأوضح رئيس الشركة أن النصر للسيارات تعاقدت مع الشركة الصينية لإحلال المصنع الحالي لنتمكن من الإنتاج خلال سنة واحدة وطرح المنتجات في السوق.
وتستهدف الشركة إنتاج 25 ألف سيارة في المرحلة الأولى للبيع بالسوق المحلي مع إمكانية التصدير لأوروبا، وفقا لرئيس الشركة.
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