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دونج فينج الصينية تتعاقد مع "النصر" لإنتاج سيارات كهربائية في مصر

12:12 م الإثنين 18 يناير 2021
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كتبت شيماء حفظي

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين توقيع عقد شراكة بين شركتي دونج فينج الصينية والنصر لصناعة السيارات لبدء تصنيع السيارات الكهربائية بحضور السفير الصيني بالقاهرة.

وقال توفيق إن وزارته وقعت مع شركة دونج فينج، عقدين، الأول لبدء إنتاج السيارة الكهربائية، والثاني لتأهيل مصنع النصر بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للوزارة.

وأضاف: "توقيع اليوم سبقه مجهود كبير للوزارة آخر 6 أشهر مع الوزارات المختلفة، إذ تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية لنشر محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية على المحافظات، كما كان لوزارة الكهرباء دور مهم في تحديد سعر مقبول للشحن والاتفاق مع الشركات الأخرى على سعر تنافسي يكون قريب من سعر الوقود العادي".

وقال إن وزارة الداخلية لعبت دورا مهما في إصدار تراخيص للسيارات الكهربائية، ولدينا حاليا 300 سيارة تعمل بالكهرباء على أرض مصر.

وتابع: مصر لا تستهدف إنتاج سيارات بالكهرباء فقط، لكنها تتطلع الى توطين صناعة السيارات الكهربائية والتحول لمركز امتياز.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال سيارات كهربائية دونج فينج الصينية

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