أوبر تطلق سلسلة مناقشات Ignite لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة أوبر عن إطلاق Uber Ignite، وهي أول سلسلة من المناقشات تجمع بين وجهات النظر المتنوعة لقادة الفكر، والجهات الحكومية، والمؤسسات، والشركات الناشئة، والمبتكرين للتصدي بشكل جماعي لعدد من التحديات الحضرية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وتهدف السلسلة إلى تزويد الحاضرين بالمعرفة اللازمة لتوفير وتعظيم الفرص القائمة على التكنولوجيا من أجل نمو مجتمعاتنا.

وعلق عبد اللطيف واكد، المدير العام لشركة أوبر الشرق الأوسط وأفريقيا، على إطلاق سلسلة مناقشات Ignite، قائلاً: "إنني في غاية الحماس لإطلاق سلسلة Ignite كمنصة للحوار والتفاعل لمواجهة التحديات الحضرية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نؤمن أن بإمكاننا لعب دور رئيسي في جمع الخبراء من مختلف القطاعات والصناعات لمناقشة القضايا وتقديم التوصيات اللازمة بصورة جماعية خاصة مع استمرار منطقتنا في التطور بمعدل متزايد".

تعقد حلقة النقاش الافتتاحية لسلسلة مناقشات Uber Ignite في 26 يناير الجاري تحت عنوان "دور التكنولوجيا في تعزيز السلامة في قطاع النقل"، وتركز على كيفية تطوير معايير السلامة عبر وسائل النقل المتعددة، ودور التكنولوجيا في تلبية متطلبات التنقل الحالية في إطار التنمية الحضرية. ويقدم ممثلون من Virgin Hyperloop، و Derq، و General Motors، وشركة تريلا وشركة أوبر خبراتهم إلى المناقشة لتسليط الضوء على الحلول المحتملة التي يمكن تحويلها إلى مفاهيم واضحة وتطويرها في جميع أنحاء المنطقة.

وتتم استضافة هذا الحدث افتراضياً حفاظاً على سلامة جميع المشاركين والحضور في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.