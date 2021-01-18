المالية تطرح حوار مجتمعي حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وكان القرار الجمهوري الخاص بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وأضاف معيط في بيان صحفي اليوم الاثنين أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد طرح للحوار المجتمعي، وذلك من خلال وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي عليه.

وذكر معط أن الوزارة ستتلقى الاقترحات والآراء بشأن اللائحة الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وأرسلت مصلحة الضرائب مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، وإلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية واتحاد المقاولين واتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية، بحسب معيط.

وطالب وزير المالية كافة أطراف المجتمع المدني والضريبى بالمشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء والتفاعل بشكل إيجابى لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج فى صورة تعكس رؤية مشتركة ويتحقق معها في النهاية الهدف من القانون.

يذكر أن الموقع الإلكتروني لوزارة المالية هو http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx//

والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية هو www.incometax.gov.eg.

ش