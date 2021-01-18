أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بسوق العبور، ليتراوح بين 17 و21 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 و360 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.