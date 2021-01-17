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ارتفعت في بعض البنوك.. تعرف على أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد

04:28 م الأحد 17 يناير 2021
ارتفعت في بعض البنوك.. تعرف على أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك قناة السويس، التجاري الدولي، والتعمير والإسكان إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بنك قناة السويس الدولار بنك مصر البنك الاهلي

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