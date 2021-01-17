رفيق عباسي: مدينة الذهب ستجعل مصر مركزًا للصناعة وتصدير المجوهرات

كتبت_ دينا خالد:

قال رفيق عباسي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مدينة للذهب سيجعل مصر مركزًا لصناعة وتصدير المجوهرات في الشرق الأوسط.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وأضاف عباسي، أن إنشاء مدينة لصناعة الذهب هي خطوة مهمة لجمع كل أطراف الصناعة في مكان واحد مما يسهم في التكامل الصناعي وتبادل المعلومات والمعرفة، ويجعل تطوير الصناعة يتم بشكل أسرع.

وتابع عباسي، أنه أكثر ما سيساعد صناعة الذهب على التطور، هو مراجعة القوانين ووضع قوانين تساعد على الاستثمار في الذهب.

وأوضح عباسي، أن ما يميز مدينة الذهب عن منطقة الصاغة، هو أن الصاغة أصبحت مكدسة لا تحتمل أي توسع أو تطوير، وأغلب المصنعين الباحثين عن التطوير خرجوا من الصاغة إلى مصانع كبيرة بالمناطق الجديدة.

وقال إن هنا يأتي دور مدينة الذهب لتضم كل مصانع الذهب الحديثة لتكون مركزا إقليميا لإقامة المعارض واستقبال المستوردين.

وستضم مدينة الذهب، مصانع متطورة لجميع مراحل الإنتاج، ومركز لتسويق المنتجات محليا وعالميا، ومدرسة لتعليم تصنيع وتشكيل الذهب اليا، ومساكن للعمال، بحسب العباسي.

وأشار عباسي، إلى أنه تم وضع مقترحات ودراسة من قبل الغرفة تتضمن موقع المدينة سواء السادس من أكتوبر أو مدينة العبور والتكلفة المتوقعة، ولكن لم يحدد الرئيس بعد.

وأوضح عباسي، أنه لن يتم نقل ورش الصاغة إلى مدينة الذهب، حيث ستضم المدينة المصانع الكبيرة والماركات العالمية والورش المتقدمة التي تعمل باستخدام الآلات الحديثة وليس الشغل اليدوي.

وكان وزير التموين كشف قبل أسابيع عن مخطط جديد، يدعم منظومة صناعة الذهب في مصر، عبر سعي الدولة لإنشاء مدينة خاصة بصناعة الذهب، بمنطقة العبور، وستتضمن المدينة حسب المخطط المعلن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.