"أرباح وهمية".. قطاع الأعمال تكشف خسائر الحديد والصلب خلال 20 عامًا

كتبت – شيماء حفظي:

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، أن نتائج أعمال شركة الحديد والصلب المعلنة منذ عام 1997 "غير حقيقية" ولا تعبر عن خسائر النشاط في الشركة.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي بشأن قرار تصفية الحديد والصلب، إن هناك فرق بين الأرقام التي أعلنت لنتائج أعمال الشركة على مدى العشرين عامًا الأخيرة، مقارنة بالأرقام الفعلية بعد استبعاد إيرادات أخرى وفروق دائمة نتيجة إعادة تقييم الأصول ومخصصات.

ووفقا للأرقام، فحينما أعلنت الشركة تحقيق أرباح هامشية بنحو 0.1 مليون جنيه في 1997-1998 كانت نتائج الأعمال الحقيقية تسجل خسائر بقيمة 1.351 مليون جنيه.

ومن بين الأعوام التي شهدت تضاربا كبيرا في الأرقام المعلنة والحقيقية في العام المالي 2003-2004، اعتمدت الجمعية العامة للشركة تحقيق أرباح 9 ملايين جنيه، بينما في الأرقام الحقيقية حققت الشركة خسائر بتلك القيمة، وفي عام 2009-2010، حققت الشركة أرباحا بقيمة 49 مليون جنيه وفقا لبيانات الجمعية لكنها في الواقع حققت خسائر بـ 400 مليون جنيه.

وقالت الوزارة، إن التغير في الأرقام، وتحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 - 1998 حتى الفترة 2002 - 2003 و لكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جنيه وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضافت الوزارة، أنه فيما يتعلق بالأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006-2005 حتى عام 2010-2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة و مخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح الى خسائر.

وأوضحت الوزارة، أن الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 تعدت حاجز الـ1.5 مليار جنيه والمليار جنيه على التوالي.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت في 11 يناير 2021، تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، بعدما بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه .