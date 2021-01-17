أوراسكوم للإنشاءات تشارك في تصميم وبناء القطار فائق السرعة بين العين السخنة والعلمين

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أوراسكوم للإنشاءات إنها وتحالفًا مكون من شركة سيمنز الألمانية والمقاولون العرب وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق لتصميم وبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر.

وبحسب بيان من الشركة أرسلته للبورصة اليوم الأحد فإن الاتفاقية تشمل شبكة سكك حديدية على طول ألف كم ويمتد خط قطار السرعة عبر 460 كيلو مترًا بقيمة تبلغ حوالي 3 مليارات.

ويربط الخط الأول والذي سيكون قابلًا لنقل البضائع، مدينة العين السخنة بمدينة العلمين مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديد.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات في البيان: "نحن نؤكد وضعنا كلاعب رئيسي في قطاع النقل، بعد النجاح المشترك مع شركة سيمنز في مشروعات الطاقة الضخمة".

وأضاف أن المشروع سيساهم في ربط مناطق نائية بطريقة مستدامة وتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في مصر.