أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

أوراسكوم للإنشاءات تشارك في تصميم وبناء القطار فائق السرعة بين العين السخنة والعلمين

01:54 م الأحد 17 يناير 2021
أوراسكوم للإنشاءات تشارك في تصميم وبناء القطار فائق السرعة بين العين السخنة والعلمين

شركة أوراسكوم

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أوراسكوم للإنشاءات إنها وتحالفًا مكون من شركة سيمنز الألمانية والمقاولون العرب وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق لتصميم وبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر.

وبحسب بيان من الشركة أرسلته للبورصة اليوم الأحد فإن الاتفاقية تشمل شبكة سكك حديدية على طول ألف كم ويمتد خط قطار السرعة عبر 460 كيلو مترًا بقيمة تبلغ حوالي 3 مليارات.

ويربط الخط الأول والذي سيكون قابلًا لنقل البضائع، مدينة العين السخنة بمدينة العلمين مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديد.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات في البيان: "نحن نؤكد وضعنا كلاعب رئيسي في قطاع النقل، بعد النجاح المشترك مع شركة سيمنز في مشروعات الطاقة الضخمة".

وأضاف أن المشروع سيساهم في ربط مناطق نائية بطريقة مستدامة وتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في مصر.

شركة أوراسكوم المقاولون العرب شركة سيمنز الألمانية الهيئة القومية للأنفاق البورصة

الخبر التالى:

قطاع الأعمال العام: حقوق عمال الحديد والصلب بعد التصفية محمية بالقانون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تصدر بيانا توضيحيا لقرار تصفية "الحديد والصلب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا