أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

وزير قطاع الأعمال لمصراوي: توقيع اتفاق تصنيع السيارة الكهربائية غدا

01:27 م الأحد 17 يناير 2021
وزير قطاع الأعمال لمصراوي: توقيع اتفاق تصنيع السيارة الكهربائية غدا

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للسيارات توصلت لاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية بشأن التحكيم، وسيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بتصنيع السيارة الكهربائية، غدا الاثنين.

وكان توفيق، قال في تصريحات سابقة، لمصراوي، إنه تم تأجيل توقيع اتفاقية تصنيع سيارة كهربائية في مصر، لحين الاتفاق على مكان التحكيم الدولي.

وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات من خلال هذه الشراكة. ووقعت قطاع الأعمال مذكرة التفاهم لإنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا.

وستنتج الشركة المصرية سيارة كهربائية طراز E70 التي تنتجها شركة صينية من خلال اتفاقية شراكة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشتري وفقا لضوابط محددة، والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع لإحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.

هشام توفيق تصنيع السيارة الكهربائية قطاع الأعمال

الخبر التالى:

رئيس ماتيتو أفريقيا: مصر سوق واعد.. ونسعى لتنفيذ محطات تحلية مياه جديدة (حوار)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تصدر بيانا توضيحيا لقرار تصفية "الحديد والصلب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا