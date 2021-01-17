وزير قطاع الأعمال لمصراوي: توقيع اتفاق تصنيع السيارة الكهربائية غدا

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للسيارات توصلت لاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية بشأن التحكيم، وسيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بتصنيع السيارة الكهربائية، غدا الاثنين.

وكان توفيق، قال في تصريحات سابقة، لمصراوي، إنه تم تأجيل توقيع اتفاقية تصنيع سيارة كهربائية في مصر، لحين الاتفاق على مكان التحكيم الدولي.

وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات من خلال هذه الشراكة. ووقعت قطاع الأعمال مذكرة التفاهم لإنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا.

وستنتج الشركة المصرية سيارة كهربائية طراز E70 التي تنتجها شركة صينية من خلال اتفاقية شراكة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشتري وفقا لضوابط محددة، والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع لإحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.