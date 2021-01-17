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عمال شركة الحديد والصلب يتظاهرون ضد قرار "التصفية"

12:38 م الأحد 17 يناير 2021
عمال شركة الحديد والصلب يتظاهرون ضد قرار "التصفية"

كتبت– شيماء حفظي:

بدأ عمال شركة الحديد والصلب المصرية وقفة احتجاجية ضد قرار تصفية الشركة، منذ بداية صباح اليوم الأحد.

وقال عمال في الشركة – تحفظوا على ذكر هويتهم – لمصراوي، إن الوقفة التي نظمها العمال للمطالبة بوقف تنفيذ قرار التصفية واستمرار الشركة.

ويشارك في الوقفة نحو ألفي عامل، فيما استمر العمل في وحدات الإنتاج بالمصنع، بحسب عمال تحدثوا لمصراوي.

وأثار قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، بتصفية مصنع حلوان، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، الاثنين الماضي، فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وشركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

شركة الحديد والصلب احتجاجات عمال شركة الحديد مصنع حلوان

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