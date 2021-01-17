أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

مصر الجديدة للإسكان تعلن عن طرح قطعتي أرض بمدينة هليوبوليس الجديدة للبيع

11:54 ص الأحد 17 يناير 2021
مصر الجديدة للإسكان تعلن عن طرح قطعتي أرض بمدينة هليوبوليس الجديدة للبيع

مبنى تابع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس إدارتها طرح بيع قطعتي أرض بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة جنوب المركز الطبي العالمي.

وبحسب البيان التي أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأحد، فإن بيع قطعتي الأرض ستيم عن طريق عقد مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة مجزئة أو صفقة واحدة، وذلك يوم 15 فبراير المقبل بمقر الشركة.

وقالت الشركة، إن قطعتي الأرض تقدر بحوالي 270 فدانا تقريبا، على أن تباع صفقة واحدة أو مجزأة إلى 141.2 فدان و128.7 فدان تقريبا.

وذكرت الشركة، أن الاستعمالات المسموحة طبقا للمخطط العام لقطعتي الأرض، إقامة عمارات وفيلات، بالإضافة إلى خدمات إدارية وتجارية وتعليمية وصحية وترفيهية.

وبحسب الشركة فإن سداد الثمن سيكون من خلال دفع مقدم 10% على أن يسدد الباقي من خلال تسهيلات على مدار 10 سنوات.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

شركة مصر الجديدة للإسكان مدينة هليوبوليس الجديدة المركز الطبي العالمي

الخبر التالى:

مركز المعلومات: 14% من الاستثمارات العامة في مصر هذا العام ستكون خضراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تصدر بيانا توضيحيا لقرار تصفية "الحديد والصلب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا