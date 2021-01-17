مصر الجديدة للإسكان تعلن عن طرح قطعتي أرض بمدينة هليوبوليس الجديدة للبيع

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس إدارتها طرح بيع قطعتي أرض بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة جنوب المركز الطبي العالمي.

وبحسب البيان التي أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأحد، فإن بيع قطعتي الأرض ستيم عن طريق عقد مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة مجزئة أو صفقة واحدة، وذلك يوم 15 فبراير المقبل بمقر الشركة.

وقالت الشركة، إن قطعتي الأرض تقدر بحوالي 270 فدانا تقريبا، على أن تباع صفقة واحدة أو مجزأة إلى 141.2 فدان و128.7 فدان تقريبا.

وذكرت الشركة، أن الاستعمالات المسموحة طبقا للمخطط العام لقطعتي الأرض، إقامة عمارات وفيلات، بالإضافة إلى خدمات إدارية وتجارية وتعليمية وصحية وترفيهية.

وبحسب الشركة فإن سداد الثمن سيكون من خلال دفع مقدم 10% على أن يسدد الباقي من خلال تسهيلات على مدار 10 سنوات.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.