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أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس

01:03 م الخميس 14 يناير 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضها، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع سعر الجرام الواحد جنيهين مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 810 جنيهات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6464 جنيها.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بنسبة 0.24%، وهبط سعر الأوقية 4.4 دولار، لتسجل الأوقية 1841.06 دولار في تمام الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات أمس الأربعاء في السوق المحلي، حيث هبط الجرام الواحد 4 جنيهات.

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