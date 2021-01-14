وزير الاتصالات يبحث مع سفير إيطاليا التعاون بمجالي التحول الرقمي والبريد

كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها التحول الرقمي، والبريد.

وخلال اللقاء، استعرض عمرو طلعت جهود مصر في مجال التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية من أجل توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، والعمل على طرح الكارت الموحد الذي يتلقى المواطن من خلاله مستحقاته من برامج الدعم.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء الذي حضره شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد والذي تم خلاله إطلاق خدمات مالية رقمية للمواطنين بالمحافظة.

كما أكد عمرو طلعت أن البريد المصري يعد إحدى ركائز المنظومة المالية الرقمية؛ خاصة وأن شبكة مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية أصبحت مؤهلة لاستيعاب المعاملات المالية لعدد من كروت الدفع الرقمية؛ مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده البريد ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.

من جانبه؛ استعرض السفير الإيطالي تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلاده، والتوجهات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية للتصدي للآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأشار إلى أن إيطاليا لديها نظام الهوية الرقمية والتي تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مالية رقمية؛ موضحا الجهود التي تبذلها بلاده لتحقيق الشمول المالي الرقمي لدى كافة المواطنين والمؤسسات والمناطق، وزيادة الوعي الرقمي لدى موظفي الجهات المدنية؛ خاصة مع تزايد حجم التعاملات المالية الرقمية أثناء فترة الجائحة.

كما رحب السفير بتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الرقمية الإيطالية والبريد المصري والتي سيستفيد منها عدد كبير من المصريين العاملين بإيطاليا لتسهيل العمليات المالية الإلكترونية وتخفيض المصروفات الإدارية ذات الصلة؛ خاصة في ضوء التقارب بين النظام المتبع بهيئة البريد المصري وذلك المتبع من المؤسسات المعنية بإيطاليا.

ووجه وزير الاتصالات الدعوة للسفير الإيطالي لزيارة متحف البريد المصري للاطلاع على مسيرة تطور البريد؛ كما وجه الدعوة لنظيره الإيطالي من خلال السفير لزيارة القاهرة من أجل المزيد من المباحثات حول سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.