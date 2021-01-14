البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.12%، إلى مستوى 11402 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة بلغت 0.43%، إلى مستوى 11388 نقطة.
الخبر التالى:أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال تعاملات اليوم الخميس
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