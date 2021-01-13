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تقرير: تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تسجل أعلى مستوياتها في 2020

04:46 م الأربعاء 13 يناير 2021
تقرير: تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تسجل أعلى مستوياتها في 2020

سبائك ذهبية

كتبت- ياسمين سليم:

سجلت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والمنتجات الشبيهة، عامًا رائعًا في 2020، لتزيد حيازتها من الذهب بأكثر من الثلث وتحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفق تقرير من المجلس العالمي للذهب اليوم الأربعاء.

وقال التقرير إن التدفقات لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في 2020 بلغت 47.9 مليار دولار أو 877 طنًا، لتحقق رقمًا قياسيًا وتصل لأعلى مستوياتها وتبلغ 3752 طنًا.

وبحسب التقرير سجلت التدفقات لهذه الصناديق من أمريكا الشمالية 563 طنًا من الذهب، بنسبة استحواذ 45% من إجمالي التدفقات، تلتها الصناديق الأوروبية بمقدار نمو 260 طنًا ونسبة 21% من إجمالي الزيادة.

وبلغت التدفقات لآسيا 38 طنًا وبقية مناطق العالم 16 طنًا خلال العام الماضي، وفقًا للتقرير.

وسجلت أسعار الذهب العالمية قفزة كبيرة خلال العام الماضي، مع انتشار فيروس كورونا وتضرر الاقتصاد العالمي، ولجوء المستثمرين لحيازة الذهب كملاذ آمن.

الذهب صناديق الاستثمار المجلس العالمي للذهب

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