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البورصة ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:19 م الأربعاء 13 يناير 2021
البورصة ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة بلغت 0.43%، إلى مستوى 11388 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 64.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 48.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 16 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.54%، إلى مستوى 11339 نقطة.

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