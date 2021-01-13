رغم كورونا.. 31% ارتفاعًا لتمويلات الشركات المصرية الناشئة في 2020

كتب - علاء حجاج:

ارتفع حجم التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 13% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

وبحسب تقرير مؤسسة "ماجنيت" فقد بلغ حجم التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة بالمنطقة خلال 2020 نحو 1.03 مليار دولار في نحو 496 صفقة.

وبحسب التقرير احتلت مصر المرتبة الثانية خلف الإمارات في عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات الناشئة بحصة بلغت 24% من إجمالي الصفقات التي تمت في 2020، بينما بلغت حصة الإمارات 26%، وجاءت السعودية ثالثا بـ 18%، ثم الأردن 9%.

وارتفعت حصة مصر من التمويلات بنسبة 31 ٪ في العام الماضي، مقارنة بعام 2019، وفقًا للتقرير.

واستحوذت مصر على 17% من قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في الشرق الأوسط خلال 2020 لتحتل المركز الثاني خلف الإمارات والتي جمعت شركاتها نحو 56% من إجمالي التمويلات في 2020.

وسيطر نشاط التجارة الإلكترونية على 12% من إجمالي عدد الصفقات التمويل التي أتممتها الشركات الناشئة خلال 2020، وكذلك استحوذت شركات التكنولوجيا المالية على 12% من هذه التمويلات، ثم الرعاية الصحية بـ 5% ثم التوصيل والنقل 5%، والأغذية بنسبة 5% والتعليم 5% وحلول التكنولوجيا 5%، بينما توزعت النسبة الباقية 51% على أنشطة أخرى.

أوضح التقرير أن التجارة الإلكترونية استحوذت على 16% من إجمالي التمويلات من حيث القيمة في 2020، ثم العقارات بـنسبة 15%، ثم التكنولوجيا المالية بنسبة 14%، و12% لقطاع الأغذية، و7% للرعاية الصحية، و6% للنقل، و4% للنقل.