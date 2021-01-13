الحديد والصلب: تأسيس شركة جديدة للمناجم وطرحها في البورصة خلال شهرين

كتبت – شيماء حفظي:

كشف محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تفاصيل تأسيس وطرح الشركة المنقسمة في البورصة.

ووفقا للمحضر المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، فإنه من المتوقع أن تتم عملية إصدار تراخيص وتأسيس الشركة المنقسمة وطرحها للتداول في سوق المال خلال شهرين من تاريخ الجمعية.

وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الانقسام.

كما تتوقع الجمعية، أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة.

وأِشارت الجمعية، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات تقييد طلب قيد الأسهم في البورصة، والتنسيق مع شركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، وبدء تداول أسهم الشركة المنقسمة في البورصة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من يوم العمل التالي للتأشير في السجل التجاري.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.