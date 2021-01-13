وزير البترول: تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران لدعم السياحة

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول، إنه تم الإعلان عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أنه سيتم تطبيق هذه التخفيضات الإضافية اعتباراً من 21 يناير الجاري وحتى نهاية العام الحالي.

وعقد وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الاجتماع الرابع بمقر وزارة البترول لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحي وتحفيز برنامج الطيران، وذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

من جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.

وقال وزير الطيران إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلاً عن دوره الهام في توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين القطاعات الثلاثة.

حضر الاجتماع عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران، ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار.