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تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:16 ص الأربعاء 13 يناير 2021
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 17 و20 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، وهبط سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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