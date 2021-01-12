المالية: توزيع 30 مليون جنيه "فكة" شهريا.. وقادرون على تلبية الاحتياجات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها قادرة على تلبية كل احتياجات السوق من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، مشيرة إلى أنها تنتج مليون جنيه يوميًا وتوزع 30 مليون جنيه شهريًا على مستوى المحافظات.

وأضافت الوزارة أن توزيع هذه المبالغ يستهدف الوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية وطلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، بما يسهم في التيسير على المواطنين، ويمكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية، وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

ووجّه محمد معيط، وزير المالية، باستدامة توفير الاحتياطات اللازمة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"؛ بما يضمن تلافي حدوث أي اختناقات خاصة في المواسم والأعياد وأوقات الذروة.

وقال حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن ربط الإنتاج بالتوزيع، الذي تحقق بدمج مصلحتي "الخزانة العامة" و"سك العملة" في كيان واحد، أسهم كثيرًا في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بكل دقة، وخفض التكلفة وتعزيز الحوكمة حيث تم توحيد الأنشطة المتشابهة.

وأضاف أن الدمج أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

وذكر خضر أنه سيتم إتاحة منافذ جديدة للعملات المعدنية المساعدة "الفكة" بمبنى الخزانة العامة وسك العملة بالدرَّاسة في القاهرة تيسيرًا على المواطنين.