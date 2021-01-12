رغم كورونا.. صادرات مصر الغذائية ترتفع لـ 3.2 مليار دولار في 11 شهرًا

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الغذاء واصلت المحافظة على النمو الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2020، لتبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار، بنسبة زيادة 1% مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وبحسب بيان المجلس، اليوم الثلاثاء فإن صادرات الصناعات الغذائية تمثل نسبة 13.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.

وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2020 نحو 246 مليون دولار، بنسبة تراجع 8% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019.

كما بلغت صادرات شهر أكتوبر 2020 حوالي 270 مليون دولار، بنسبة تراجع 12% عن صادرات أكتوبر 2019.

وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 حوالي 314 مليون دولار، بنسبة زيادة 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2020.

وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن في 2020، حيث بلغت 345 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 42% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1.72 مليار دولار، وتمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، محققة نسبة تراجع بلغت 2%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 448 مليون دولار، محقق نسبة زيادة 6% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، وفقًا للبيان.

وبلغت صادرات مصر إلى الدول الأفريقية غير العربية 368 مليون دولار، وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، والصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 186 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية 489 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، وفقا لبيان المجلس.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2020 فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 288 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 164 مليون دولار، اليمن بقيمة 161 مليون دولار، للأردن بقيمة 156 مليون دولار، ليبيا بقيمة 152 مليون دولار، الجزائر بقيمة 136 مليون دولار، الإمارات بقيمة 124 مليون دولار، العراق 116 مليون دولار، فلسطين بقيمة 90 مليون دولار، وفي المركز العاشر المغرب بقيمة 83 مليون دولار.

كما احتلت الجزائر قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بقيمة صادرات 136 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، يليها السودان بقيمة صادرات 65 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار.

وتأتي بعدهم العراق بقيمة صادرات 116 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 28 مليون دولار، ثم باكستان بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، ثم البرازيل بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار.

وجاءت بعد ذلك سوريا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار، والهند بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، والصين بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، وهولندا بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، وفي المركز العاشر ألمانيا بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019.

ووفقا للبيان، يعد النمو الإيجابي في قيم الصادرات الغذائية المصرية في ظل الظروف العالمية الصعبة جراء تفشي فيروس الكورونا والانخفاض الحاد في التجارة العالمية دليلًا قويًا على قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري في تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الظروف.

ويعمل المجلس حالياً على تعديل خططه التسويقية والترويجية بشكل ديناميكي بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وتقييم النتائج وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها مما يضمن تعظيم القيم التصديرية.