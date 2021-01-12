المركزي يحظر على البنوك توزيع أرباح 2020 لمواجهة كورونا

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك العاملة في مصر بإجراء توزيعات نقدية من أرباح هذا العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركزي، في كتاب دوري صادر للبنوك أمس الاثنين، إلى أن القرار يتضمن السماح بإجراء توزيعات للعاملين، وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وقال المركزي إن القرار جاء في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما جاء القرار في إطار الدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي وبهدف التحوط لأي أزمات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، وفقا للكتاب الدوري.