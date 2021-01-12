رئيس جهاز الإحصاء يعقد اجتماعًا لإعداد المشروع القومي لحصر العقارات

كتبت-ياسمين سليم:

قال بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء إن رئيس الجهاز اللواء، خيرت بركات، عقد اجتماعًا للجنة العنونة وتكويد العقارات.

وأضاف البيان أن الاجتماع جاء بحضور ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، والمعنيين من الجهاز.

يأتي الاجتماع تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء بإعداد المشروع القومي لمنظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، والذي يحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وتنفيذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

ونقل البيان عن بركات قوله إن جهود الجهاز تضمنت في إنتاج رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الجهاز نفذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوى 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

وأوضح بركات أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التي تساعد متخذي القرار، فضلاً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.

وبحسب بركات فإن حصر الثروة العقارية والعنونة، ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم في استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية، وتدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق.

وأضاف أنها تساهم في حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، والتخطيط والتنمية وفقاً لبيانات دقيقة في مختلف المجالات، وتحسين الخدمات العامة والمرافق.