اليوم.. شعبة المستوردين تناقش حظر استيراد السيراميك وارتفاع مصاريف الشحن البحري

كتبت- شيرين صلاح:

يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض القضايا والمشاكل الخاصة بالمستوردين

وبحسب المستشار الإعلامي للشعبة حسام راضي، فإن الاجتماع سيعقد عبر تطبيق زووم، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وقال حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه من المقرر مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمستوردين، أبرزها الجمارك وخاصة مشروع النافذة الواحدة، لوضع حلول وتسهيل الإجراءات.

وتابع النجار، أنه سيتم أيضا مناقشة مشكلة أسعار الشحن البحري والذي زاد سعر الحاوية من 8 آلاف دولار إلى 10 الآف دولار، ومناقشة قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، فضلا عن بعض المشاكل الأخرى.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بنهاية ديسمبر الماضي بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية البند الجمركي 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً.

وقال محمد رستم السكرتير العام الشعبة العامة للمستوردين في البيان، أن مجلس الإدارة يعملون على حل كافة المعوقات التي تواجه القطاع بالتواصل مع المسؤولين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.