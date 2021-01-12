بعد تصفية الشركة.. ما مصير أسهم "الحديد والصلب" المدرجة في البورصة؟

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه سيتم البدء في إجراءات شطب شركة الحديد والصلب المصرية من البورصة في الوقت المناسب.

وأضاف المصدر أنه بعد قرار التصفية، فإن الإجراء الطبيعي سيكون شطب الشركة من البورصة، مشيرا إلى أن ذلك يخضع لإجراءات جار إعدادها.

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أكد لمصراوي أن الوزارة تنوي قيد الشركة المنقسمة من الحديد والصلب في البورصة المصرية.

وفي تصريحات خاصة أمس، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لـ"مصراوي"، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت تصفية مصنع حلوان، وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية المصنع القديم، بعدما تراكمت خسائر الشركة.

وأوقفت البورصة اليوم التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، انتظارًا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي اتخذت قرارًا بتصفيتها.

ودعت الشركة لجمعية عامة غير عادية يوم 11 يناير 2021؛ لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.

كانت هيئة الرقابة المالية وافقت على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية، وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد 29 نوفمبر الماضي بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي.

وكانت شركة الحديد والصلب، قالت إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للموافقة على انقسام الشركة أفقيا وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التقسيم، وإدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح المقدم.

وفي أكتوبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل الشركة لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كلتيهما من أصول والتزامات.

ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

وشركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعمل في إنتاج الحديد والصلب

وتضمن قرار الجمعية فصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.

وقال محلل بسوق المال لمصراوي إن قيد الشركة الجديدة في البورصة سيكون مكملا لأسهم شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة.

وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء إجراءات التقسيم وتأسيس الشركة الجديدة سيكون على الشركة التقدم بأوراق القيد ليتمكن حاملوا الأسهم من تداولها في سوق المال.