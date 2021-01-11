وزير قطاع الأعمال لـ"مصراوي": تصفية مصنع شركة الحديد والصلب المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لـ"مصراوي"، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت اليوم الاثنين تصفية مصنع حلوان.

وقال الوزير، في تصريحات خاصة، إن قرار الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت اليوم، قرر فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية المصنع القديم، بعدما تراكمت خسائر الشركة.

وكان خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قال لـ"مصراوي"، في وقت سابق اليوم، إن القرار النهائي للجمعية "تصفية مصنع حلوان، وتأسيس شركة للمناجم".

وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية يوم 11 يناير 2021؛ لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية، وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد 29 نوفمبرالماضي بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي.

وكانت شركة الحديد والصلب، قالت إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للموافقة على انقسام الشركة أفقيا وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التقسيم، وإدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح المقدم.

وفي أكتوبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل الشركة لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كلتيهما من أصول والتزامات.

ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

وشركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعمل في إنتاج الحديد والصلب.