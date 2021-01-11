مصر لإدارة الأصول العقارية: 20 يناير فض مظاريف مناقصة للشراكة على 4 مباني بوسط البلد

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر لادارة الأصول العقارية، إن الشركة طرحت 4 مبانى بمنطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك للايجار بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وأضاف جلال، في بيان، أنه تم فتح باب التسجيل للراغبين من الشركات والمستثمرين بتاريخ 6/11/2020 ثم تم الإعلان عن هذا الطرح يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 في شكل مناقصة عامة لضمان الشفافية وجذب شركات أخــــرى وقد تحدد يوم 20 يناير المقبل موعدا لفض المظاريف المغلقة الفنية والمالية.

وقال جلال، إن وزارة قطاع الأعمال العام تشارك من خلال الشركة في تطوير القاهرة الخديوية حيث وضعت الشركة خطة لتطوير عقاراتها بالمنطقة وتفعيل جداول صيانة وترميم لرفع كفاءة هذه العقارات و استحداث أنشطة عقارية جديدة تتناسب مع طبيعة هذه العقارات .

وأوضح أن شركة مصر القابضة للتأمين تضع ضمن أهدافها خلال المرحلة المقبلة تحسين إدارة واستغلال وتعظيم العائد على الأصول العقارية المملوكة لشركاتها التابعة بالقاهرة الخديوية وتعطى الشراكة مع القطاع الخاص أولوية كأحد القنوات الفعالة لتحقيق أهدافها من التطوير المستهدف لهذه العقارات .

وأشار إلى أن طرح مبادرة لشركات التطوير العقارى ورجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص لمشاركة الشركة في إدارة بعض المباني المملوكة لها ( سكنية وتجارية وإدارية متعددة الاستخدام).

وأوضح أن المنتفع بالمبنى يقوم بالإدارة والتعامل مع شاغلي مستأجري الوحدات واستحداث أنشطة عقارية جديدة وإدارة الاستحواذات والإخلاء والقيام بأعمال الصيانة الدورية والترميمات اللازمة وذلك لرفع القيمة السوقية والتقديرية للمبنى وتعظيم الإيرادات من الإيجارات وزيادة العائد الاستثماري للشركة.