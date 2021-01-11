لو صاحب مشروع صغير.. تعرف على قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليك (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

وجه محمد معيط وزير المالية رسالة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال بيان للوزارة اليوم، من أجل حثهم على التعاون مع الوزارة وتشجيعهم على دفع الضرائب المستحقة عليهم من خلال عرض المزايا التي أفردها لهم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد.

وقال محمد معيط، وزير المالية إن الضريبة على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأضاف الوزير أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، مؤكدا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي قيمة الضريبة السنوية التي يتضمنها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على 6 شرائح للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحسب حجم المبيعات أو الأعمال، وفقا لبيان المالية.