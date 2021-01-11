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اتحاد المستثمرين يؤسس منصة إلكترونية للمصانع لترويج وبيع المنتج المصري

02:50 م الإثنين 11 يناير 2021
اتحاد المستثمرين يؤسس منصة إلكترونية للمصانع لترويج وبيع المنتج المصري

كتبت -نرمين إبراهيم

تصوير هاني رجب

كشف محرم هلال رئيس جمعية اتحاد المستثمرين، أن الاتحاد بصدد تجهيز منصة إلكترونية، توفر كافة المعلومات عن الأنشطة ونوعية منتجات كل مصنع على حدة، وستكون متاحة للمصدرين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.

وأشار هلال في تصريحات لمصراوي، إلى أن الاتحاد يضم عدد كبير من المصانع يصل عددهم إلى 40 ألف مصنع، و بالتالي المنصة الإلكترونية ستوفر كافة المعلومات، خاصة مع التوجه نحو التحول الرقمي ومواكبة المنظومة الجديدة، وعدم الحاجة لاستخدام الورق.

وقال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد، إن التجارةُ الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عموماً، فضلا عن أنها ساهمت في تغيير ثقافة الشراء والسلوكيات الشرائية حولَ العالم .

وأضاف حفيلة خلال الاجتماع الأول للاتحاد المستثمرين في عام 2021 مساء أمس الأحد، أن التحول الرقمي الضخم الذي تشهده مصرُ، ومواكبةً المستحدثات العالمية ، كان لزاماً على الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، أن يكون سباقاً في هذا المجال .

وأشار حفيلة إلى إنشاء موقع إلكتروني رسمي للاتحاد، و منصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري طفرة نوعية للتحول الرقمي للصناعة المصرية وتعتبر فكرة رائدة تتماشى مع الرغبة الصادقة في زيادة الاستثمار والتصدير.

وشهد الاجتماع توقيع 3 بروتوكولات بين الاتحاد وعدد من الشركات أحدها مع شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية، وثانيها مع شركة مصر أفريقيا، وثالثها مع شركة تواصل "it" لعمل منصة إلكترونية للاتحاد لتسويق المنتج المصري بأكثر من لغة.

محرم هلال جمعية اتحاد المستثمرين التجارةُ الإلكترونية السلوكيات الشرائية

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