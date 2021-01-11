التصديري للحاصلات الزراعية: انتهاء مشكلات تصدير الموالح للصين

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن تصدير الموالح المصرية للصين مستمر بشكل طبيعي خلال الموسم التصديري الجاري، دون حدوث أي توقف للشحنات.

وأضاف الدمرداش، أن الصين منذ بداية جائحة كورونا قررت وضع اشتراطات على استيراد المحاصيل الزراعية، وهذه الاشتراطات متمثلة في عدم دخول أي شحنة دون التأكد من سلامتها جيدا سواء من مصر أو من أي بلد أخرى.

وتابع الدمرداش، أن ما حدث في الأيام الماضية أن عددا من محطات تعبئة الموالح المصرية دخلت المنظومة خلال الفترة الأخيرة، وأن الصين وفقا لشروطها رفضت دخول أي شحنات من هذه المحطات دون الإشراف عليها كما هو متبع مع باقي محطات التعبئة التي تستورد منها.

وذكر رئيس المجلس التصديري، أن الحجر الزراعي المصري، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية تواصلوا مع الحجر الزراعي الصيني لعدم رفض الشحنات من محطات التعبئة الجديدة، "نظرا لأن هذه الشحنات تصدر في منتصف الموسم الزراعي المصري، بجانب أن ذلك يعتبر ضد شروط حركة التجارة الدولية".

ويبدأ الموسم التصديري المصري في شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس.

وقال الدمرداش، إن الجانب الصيني وافق على اقتراح الحجر الزراعي المصري والمتمثل في تنظيم جولة داخل محطات التعبئة الجديدة عبر تطبيق زووم، للإشراف والمتابعة على عمليات التعبئة، ودون توقف التصدير.

وقالت مصادر متعاملة بسوق المحاصيل الزراعية، إن إنتاج الصين خلال الموسم الزراعي للموالح زاد هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

ووفقا لبيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، سجل حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية خلال الموسم التصديري الماضي نحو 4 ملايين طن، بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 4% عن الموسم التصديري السابق.