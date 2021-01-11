موديز: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي ستستعيد معدلات نمو ما قبل كورونا في 2021

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة بلاد الشام وشمال أفريقيا التي ستحقق نموًا مماثل لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري.

وأرجعت الوكالة هذه التوقعات إلى الإصلاحات الشاملة التي نفذتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية والتي ستمكنها من الحفاظ على مسار نموها في 2021 لمستويات قبل كورونا.

وذكرت الوكالة أن مصر المغرب والأردن هي أكثر الدول في المنطقة استفادة من برامج الإقراض لصندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي في مايو الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم توصلت لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدته عام، وحصلت من القرض على 3.6 مليار دولار ويتبقى لها 1.6 مليار دولار تحصل عليهم منتصف العام الجاري.

وتصنف الوكالة مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لآخر تصنيف في مايو الماضي.

وكانت وكالة موديز قالت الشهر الماضي إن تصنيف مصر الائتماني يأتي مدعومًا بقوتها الاقتصادية التي تعكس اقتصاد كبير ومتنوع.

وتشير توقعات موديز إلى المنطقة أنها ستحقق تعافيًا تدريجيًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% في المتوسط خلال العام الجاري، بعدما حقق انكماشًا بنسبة 3.4% في العام الماضي، بفعل تداعيات كورونا.

وتضررت منطقة دول الشام وشمال أفريقيا بشدة جراء انتشار فيروس كورونا بعد توقف حركة السفر، نظرًا لاعتماد دول كثيرة في المنطقة على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، فضلًا عن توقف النشاط الاقتصادي والتصدير.