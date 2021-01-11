أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 810 جنيهات مقابل 813 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 694 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 926 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6480 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنسبة طفيفة 0.05%، لتسجل الأوقية 1850 دولارًا في تمام الساعة 12:48 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وشهدت أسعار الذهب العالمية مع بداية جلسة اليوم تراجعا في سعر الأوقية قبل أن تعاود وترتفع من جديد بمنتصف تعاملات الجلسة.