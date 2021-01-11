لدعم البيع أونلاين.. اورنج تطلق مول افتراضي للشركات الصغيرة والمتوسطة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة اورنچ مصر عن تفاصيل منصتها التجارية الجديدة اورنج مول، والتي تعتبر منصة إلكترونية لعملائها من قطاع الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقال بيان من الشركة اليوم الاثنين إن المنصة تتيح للتجار عرض منتجاتهم بسهولة والوصول إلى المستهلكين في أي مكان داخل مصر ببساطة عبر خدمات تقدمها اورنچ لعملاء الشركات التابعين لها.

وتتيح منصة اورنچ مول Orange E-Mall سرعة الوصول إلى المنتج المطلوب بالنسبة للمستهلك، وسهولة عرض المنتج المطروح للبيع بالنسبة للشركات والتجار والمنتجين والموزعين.

كما توفر منصة اورنج مول Orange E-Mall خدمات عديدة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل إمكانية إنشاء موقع إلكتروني خاص بهم خلال دقائق معدودة بعد اختيار واحد من التصميمات المختلفة والمميزة في المنصة، ثم تحميل صور المنتجات وتحديد سعرها للبدء فورا في عرضها للبيع على الجمهور، وفقًا للبيان.

وأضاف أن المنصة توفر أيضاً للشركات إمكانية متابعة المخزون لديهم وإدارة عملية الشراء مع العميل والتسليم بالإضافة إلى إمكانية عمل عروض وخصومات وحملات توعية بمنتجات الشركة من خلال المنصة.

وتشمل المنصة الجديدة جميع الخدمات التجارية التي تحتاجها الشركات بدءً من تسويق المنتجات على المنصة وإتاحة الدفع الإكتروني أو الدفع عند التسليم أو حتى الاعتماد على خدمة اورنچ كاش لتحويل الأموال ووصولا إلى خدمة شحن المنتجات حتى منزل المستهلك مقابل رسوم شحن بأسعار تنافسية.

وتوفر التصميمات المختلفة لكل شركة أو تاجر اختيار الشكل الذي يتناسب مع نوعية المنتج الذي يبيعه والهوية التسويقية التي يريد ترويجها لنفسه.

وتقدم منصة اورنج مول Orange E-Mall أعمالها باللغة العربية بما يوفر سهولة الوصول والاستخدام والتعامل للتجار والمستهلكين في مصر، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن المنصة يمكنها تقديم تقارير مفصلة لكل الشركات العارضة عن المبيعات وأداء المتجر خلال فترات ثابتة، بما يساعد التجار على معرفة أوضاعهم المالية والاستفادة من نقاط تفوقهم وتدارك مواطن الضعف حال وجودها، فضلا عن الوقوف على حالة السوق والتعامل مع مواسمه المختلفة وفقا لأفضل آليات التسويق.

جدير بالذكر أن منصة اورنچ Orange E-Mall تضم بالفعل العديد من الشركات التجارية في الوقت الحالي، كما تعتزم اورنچ مصر الوصول بهذه المنصة إلى 10 آلاف متجر افتراضي خلال الثلاث سنوات القادمة.