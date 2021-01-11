قطاع الأعمال: إعادة هيكلة شركة مصر الجديدة للإسكان وخطة استراتيجية لتطويرها

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الاثنين، إنه يتم حاليا عمل إعادة هيكلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالكامل، ووضع هيكل جديد لإدارة الشركة والاستعانة بخبرات عالية ومتنوعة لتغطية احتياجات الشركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تغيير مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مايو 2020 ليضم أعضاء ذوي خبرات عالية وفريق عمل متكامل للنهوض بالشركة وتطوير أدائها والمنافسة بقوة مع شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتم الإعلان رسميا في أكتوبر 2020 عن خطة استراتيجية لتطوير الشركة، بعد أن دراسة المجلس الجديد وضع الشركة وتحديد نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص التي تتمتع بها الشركة، وبعد مناقشات مع الشركة القابضة والوزارة استمرت لعدة أسابيع تم الاستقرار على ملامح الخطة التى تنتهجها الشركة خلال السنوات الخمس القادمة، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أنه تم البدء في العمل على كافة محاور الخطة المختلفة وفقاً لما يلى :

- مشروع مدينة نيو هليوبوليس ( 5400 فدان):

قالت الوزارة، إنه تم التعاقد مع إحدى الجهات لإعداد الدراسات التسويقية والتى سيتم بعد انتهائها استخدام نتائجها في تطوير المخطط العام للمدينة ليكون موافقاً لمتطلبات السوق الحالية ومشتملاً على كافة العناصر المطلوبة لتحقيق التنمية المتكاملة في المدينة ، وتم اختيار مساحات من الأرض ( 400 فدان ) لتقوم الشركة بتنميتها وعمل مشروعات جديدة عليها وتم اختيار قطعتين بمساحة إجمالية 500 فدان للشراكة مع مطور عقارى.

وأضافت أنه تم وضع خطة متكاملة للانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق في المدينة، وكذلك الانتهاء من مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها حالياً بتكلفة متوقعة في حدود 550 مليون جنيه، وتم الاتفاق بالفعل مع بعض الشركات والبنوك لتمويل هذه الأعمال من خلال حوالات حق لأراضي وعقارات تم تسليمها لأصحابها بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه .

كما تم اختيار أماكن محددة لتنفيذ أعمال التطوير عليها كنموذج لما سيتم تنفيذه في باقى المدينة تشمل تطوير البوابات والطريق الرئيسي .

ولتحقيق تمويل لأعمال التنمية المتكاملة والمشروعات التى ستقام على مساحة 400 فدان، تم اختيار مساحة 270 فدانا تقع خارج حدود المدينة على طريق الإسماعيلية ليتم طرحها في مزاد عام ، وفقا لبيان الوزارة.

- مشروع هليوبارك (1695 فدانا )

ووفقاً للخطة فإنه سيتم عمل تعديل شامل للمخطط العام المعتمد وفقاً للقرار الوزارى الصادر في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع مطور عقاري رئيسى سيتم التعاقد معه للشراكه على كامل مساحة الأرض ويتم حالياً إعداد كراسة الشروط والعقد المقترح للشركة والإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل العروض من شركات التطوير العقاري الكبرى فى مصر، وقد تلقت الشركة العديد من خطابات النوايا من شركات تطوير كبيرة تعمل في مصر أبدت رغبتها في الدخول في هذه الشراكة وقدمت بالفعل عروض مبدئية لتلك المشاركة.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم خلال عام على الأكثر استدعاء زيادة في رأس مال الشركة ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال التمويل المطوب، وحصر وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركة في مصر الجديدة .

- مشروع مبنى غرناطة التاريخي

تم التواصل مع العديد من المستثمرين من ذوي الخبرات المتنوعة للاستغلال هذا المشروع وسيتم خلال الفترة القصيرة القادمة ( خلال شهرين ) لطرح المشروع للاستغلال بعد ورود عروض فنيه وماليه مبشرة .

- مشروع حديقة الميريلاند

يتم حالياً العمل على حل مشكلة المستثمر والتواصل مع مستثمرين آخرين لاستغلال باقى المساحات .

كما تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في 28/11/2020 ليتوافق مع تعديلات قانون الأعمال العام الجديد وتم إضافة عضوين جديدين للمجلس يمثلان إضافة كبيرة له .