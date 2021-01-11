ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 18 و22 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الجمبري، اليوم بين 300 جنيه و360 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.