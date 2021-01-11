الضرائب توضح خطوات تسجيل الممول على منظومة الإجراءات المميكنة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة بمصلحة الضرائب، إن مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة والتي طبقت المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من أول يناير 2021 تتمثل في تحقيق السهولة والكفاءة والفاعلية.

وأضاف محجوب في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أن المنظومة تتيح خاصية التحقق من الأخطاء أثناء ملء النموذج من خلال إظهار عدد الأخطاء وأماكن وجود الخطأ.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولي المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة.

وشرح عادل محجوب، خلال الندوة، خطوات التسجيل في المنظومة من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg قائلًا إن هناك 3 خطوات للتسجيل أولًا إنشاء حساب مستخدم جديد، وثانيًا ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، وثالثًا إضافة وكلاء عن الممول.

وأوضح أن الخطوة الأولى وهي إنشاء حساب مستخدم جديد تتم من خلال إنشاء حساب جديد للمستخدم على موقع المصلحة بحيث يتم اختيار اللغة وإدخال بيانات (الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني ويجب أن يكون خاصا بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور).

وذكر محجوب أن هذه الخطوة تتضمن أيضا تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.

وبالنسبة للخطوة الثانية للتسجيل بالمنظومة وهي ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، أشار عادل محجوب إلى أن هذه الخطوة تتم من خلال اختيار (بوابة الممول) ومن داخلها يتم اختيار (اربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود) ويتم إدخال البيانات الآتية رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2، ثم يقوم الممول بالضغط على (بحث).

وأوضح أن كود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهما من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو يقوم الممول بالحصول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر.

وذكر محجوب أنه مؤقتًا يقوم الممول بإدخال رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، وإدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2 ، بشرط أن يكون رقم الموبايل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقا.

وقال إنه بعد قيام الممول بإدخال البيانات تظهر شاشة ببيانات الممول، وفي حالة كونها صحيحة يقوم الممول بالضغط على (تأكيد)، وسيتم إضافة الممول فى قائمة الممولين وتظهر رسالة (لقد تمت إضافة الممول إلى قائمة الممولين بنجاح).

وأضاف محجوب أن الخطوة الثالثة للتسجيل والمتمثلة في إضافة وكلاء عن الممول هي خطوة اختيارية للممول وذلك في حالة رغبة الممول في إضافة وكلاء عنه، حيث يقوم باختيار (مساحة عمل الممول) ومن داخلها يتم اختيار (إدارة المستخدمين) ثم يتم اختيار (إضافة وكيل جديد)، ويتم إدخال البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول، وصلاحيات الوكيل.

أما في حالة إضافة المحاسب القانوني لاعتماد الإقرار يتم بالإضافة لما سبق إدخال الرقم القومي للمحاسب ورقم التسجيل الضريبي للمحاسب، بحسب محجوب.