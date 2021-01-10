إنشاء "كايرو أي" أول عجلة ترفيهية سياحية دوارة في القاهرة على ارتفاع 120 مترا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إحدى شركات التطوير العقاري والسياحي، في بيان اليوم الأحد عن بدء تدشين مشروع (Cairo Eye) أو (عين القاهرة) على غرار مثيلاتها في بعض المدن العالمية مثل لندن ودبي.

وذكر البيان أن (عين القاهرة) هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 مترا. ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام .

وقال أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إن المشروع الجديد سيصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة، بحسب البيان.

وتقع عين القاهرة Cairo Eye على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة، بحسب البيان.

وقال متولي إنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك، والتي كان أهمها المحافظة على كافة الأشجار والنخيل في الحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كإحدى أهم ركائز المشروع، مع الأخذ في الاعتبار، اعتماد مخطط التصميم الذى يحقق زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15%.

وستتيح عين القاهرة مشاهدة المدينة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها وتحتوي على 48 كابينة بسعة 6-8 زائرين لكل كابينة بطاقة استيعابية 2 مليون و500 ألف زائر سنويًا، كما ستقام وجهة سياحية ترفيهية متكاملة حول العجلة لتجربة ترفيهية متكاملة في قلب القاهرة.

وأوضح متولي أن المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك وذلك بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On/Hop Off، بالإضافة إلى تخصيص ساحة انتظار للسيارات لـ 500 سيارة.