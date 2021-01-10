إيلون ماسك يربح 40 مليار دولار خلال 8 أيام ويصبح أغنى رجل في العالم

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية تواصل صعودها بسرعة الصاروخ، ليصبح أغنى رجل في العالم وبفارق 23 مليار دولار عن مواطنه جيف بيزوس الذي كان الأغنى لشهور طويلة حتى الأيام الأخيرة.

ووفقا لبيانات الشبكة، قفزت ثروة إيلون ماسك بنحو 23% أي بحوالي 39.6 مليار دولار خلال أول 8 أيام من العام الجاري منها 14.5 مليار دولار يوم الجمعة فقط، لتصل إلى 209 مليارات دولار حاليا.

وجاء ذلك بعدما تصدر ماسك قائمة المليارديرات الأكثر ربحا في عام 2020 أيضا حيث زادت ثروته بنحو 142 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة نحو 507% أي أن ثروته تضاعفت 5 مرات خلال العام.

وتزيد ثروة ماسك عن صاحب المركز الثاني جيف بيزوس بنحو 23 مليار دولار، حيث تصل ثروة الأخير إلى 186 مليار دولار حاليا، بحسب بيانات بلومبرج، وذلك بعد أن خسر نحو 3.93 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي بنحو 174.35 دولار بنسبة 24.7% ليصل إلى 880.02 دولار، حيث صعد في جلسة يوم الجمعة فقط بنسبة 7.84%.

وكان سهم الشركة المؤسسة في عام 2003 صعد بنحو 740% في عام 2020.

ولم يكن ماسك الفائز الوحيد بكعكة الزيادات في أول 10 أيام من العام الجاري، حيث زادت ثروة الصيني تشونج شانشان بقيمة 16.9 مليار دولار منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 95.1 مليار دولار محتلا المركز السادس بقائمة بلومبرج لأغنياء العالم وذلك مقارنة بالمركز الحادي عشر في نهاية 2020.