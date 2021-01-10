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9.9 مليارات دولار قيمة اتفاقيات تنموية دولية للحكومة في 2020 (إنفوجرافيك)

02:24 م الأحد 10 يناير 2021
9.9 مليارات دولار قيمة اتفاقيات تنموية دولية للحكومة في 2020 (إنفوجرافيك)

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

القاهرة- مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك بعنوان "شراكات من أجل التنمية المستدامة" استعرض فيه أبرز ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020.

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية- متمثلة في وزارة التعاون الدولي- تمكنت من عقد عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي وصلت قيمتها إلى 9.9 مليارات دولار خلال عام 2020 بواقع 6.7 مليار ات دولار للقطاع العام، و3.2 مليارات دولار للقطاع الخاص، بحسب بيان من المركز.

وأشار المركز إلى أن الوزارة اهتمت بتوطين التمويل المقدم لمصر للقطاعات الأكثر تأثيرًا في عمليات تحقيق النمو المستدام، حيث سعت من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يسهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع 3 عوامل: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وذكر المركزي أن أبرز القطاعات التي تم دعمها خلال العام المنقضي تضمنت قطاع الصحة الذي تم دعمه من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 477 مليون دولار مقدمة من شركاء التنمية الدوليين ومن بينهم البنك الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي للتنمية وغيرهم.

كما تم توقيع اتفاقيات لتمويل 34 مشروعًا يستهدف سد الفجوة بين الجنسين بقيمة 3.3 مليارات دولار في مجالات: التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا للبيان.

ومن بين المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في نوفمبر 2020، خصصت الوزارة 1.6 مليار دولار لتمويل البنية التحتية اللازمة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمناطق المختلفة.

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء اتفاقيات تنموية دولية

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