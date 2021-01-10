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تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

12:58 م الأحد 10 يناير 2021
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات، اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 813 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 697 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 929 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6504 جنيهات.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب

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