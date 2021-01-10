شعبة الملابس: الانتهاء من برنامج تدريب وتشغيل 250 فتاة بالتعاون مع وزارة التضامن والأمم المتحدة

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إنه تم الانتهاء من برنامج تدريب وتشغيل 250 فتاة داخل مصانع القطاع، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الأحد، فإن التدريب تم بمصانع محافظات القليوبية والفيوم وبني سويف، خلال برنامج عملي حديث مدته 45 يومًا، مع مراعاة كل المتطلبات الفنية المطلوبة، والأبعاد الإنسانية والصحية والاجتماعية والنفسية للمتدربات.

وأضاف عبد السلام، أن الغرفة قامت بالاتفاق مع المصانع والجهات المتعاونة على تفاصيل البرنامج والتخصصات والمميزات والشروط المطلوبة وبدأت عملية التدريب لمدة 3 أيام على كيفية التعامل مع بيئة العمل وإعطاء فكرة عامة عن مراحل الإنتاج داخل المصانع وتقدير الوقت والجهد وعلاقة الإنتاج بمنظومة العمل ومهارات الجودة الغير مباشرة .

وبحسب البيان بدأ التدريب النظري والعملي لمدة 12 يومًا داخل مراكز التدريب علي الماكينات باستخدام المواد الخام وتعليم المتدربات المهارات اللازمة والتوافق العضلي العصبي المطلوب والتغلب على المشاكل والصعوبات تحت اشراف المدربين وخبراء الصناعة، وفقا لقول عبد السلام.

وبعد ذلك بدأت المرحلة الأخيرة وهي التدريب لمدة شهر إنتاجي، وذلك طبقا للمعدات والماكينات وتخصصات المصانع وتخلله تأكد المدربين وإدارة المصانع من جودة إنتاج المتدربات ،وتصنيفهن وقياس نسبة إنتاج وجودة كل متدربة ومهاراتها وبناء عليها تم توقيع عقود العمل طبقا لمواد القانون المصري ومعايير العمل الدولية المتعارف عليها.

وذكر عبد السلام، أنه ولأول مرة تخلل هذا التدريب محاضرات متخصصين من برنامج مودة الرئاسي والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي داخل مصانع الملابس لتعريف المتدربات بكافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة أسرية ناجحة، وأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات لكلاً منهما، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج والإنجاب، وأهمية الحلول الصحية لتنظيم الأسرة والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

وقال رئيس الغرفة، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان نظم محاضرات توعية للبنات عن المهارات الشخصية والصحة الإنجابية وفهم حقوقهم والعمل بشكل أفضل داخل أسرهم، وأن الحصول على وظيفة لا يتعارض مع دورهم في منازلهم وإعطائهم المعلومات والمهارات التي تضمن استمرار حياتهم بالطريقة التي يحلمون بها وتحقيق الاستقرار النفسي والاقتصادي لهم .

وبحسب البيان، فإن جميع المحاضرات والبرامج التدريبية تمت بأعلى درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار الأمراض والأوبئة وتحقيق السلامة والصحة للجميع .