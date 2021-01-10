الدينار الكويتي يواصل التراجع.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

يرصد مصراوي أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها الأربعاء الماضي قبل إجازة عيد الميلاد المجيد، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 6 قروش إلى 48.80 جنيه، كما تراجع سعر البيع 8 قروش عند 51.91 جنيه.

وانخفض سعر الريال السعودي قرشا واحدا إلى 4.10 جنيه، و 4.19 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا إلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار البحريني 6 قروش إلى 40.43 جنيه، و 41.77 جنيه.

وتراجع سعر الريال القطري قرشا واحدا إلى 4.07 جنيه، و4.32 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الأردني قرشا واحدا إلى 21.78 جنيه، 22.25 جنيه للبيع.