الدينار الكويتي يواصل التراجع.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
يرصد مصراوي أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها الأربعاء الماضي قبل إجازة عيد الميلاد المجيد، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.
وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 6 قروش إلى 48.80 جنيه، كما تراجع سعر البيع 8 قروش عند 51.91 جنيه.
وانخفض سعر الريال السعودي قرشا واحدا إلى 4.10 جنيه، و 4.19 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا إلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدينار البحريني 6 قروش إلى 40.43 جنيه، و 41.77 جنيه.
وتراجع سعر الريال القطري قرشا واحدا إلى 4.07 جنيه، و4.32 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدينار الأردني قرشا واحدا إلى 21.78 جنيه، 22.25 جنيه للبيع.
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