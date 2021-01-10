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الدينار الكويتي يواصل التراجع.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

10:31 ص الأحد 10 يناير 2021
الدينار الكويتي يواصل التراجع.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

أسعار العملات العربية

كتبت- شيرين صلاح:

يرصد مصراوي أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها الأربعاء الماضي قبل إجازة عيد الميلاد المجيد، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 6 قروش إلى 48.80 جنيه، كما تراجع سعر البيع 8 قروش عند 51.91 جنيه.

وانخفض سعر الريال السعودي قرشا واحدا إلى 4.10 جنيه، و 4.19 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا إلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار البحريني 6 قروش إلى 40.43 جنيه، و 41.77 جنيه.

وتراجع سعر الريال القطري قرشا واحدا إلى 4.07 جنيه، و4.32 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الأردني قرشا واحدا إلى 21.78 جنيه، 22.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي أسعار العملات العربية الجنيه المصري

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