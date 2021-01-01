رئيس القابضة الكيماوية: مستحقات عمال الدلتا للأسمدة مستمرة حتى نقل الشركة

كتبت- شيماء حفظي :

قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمصراوي إن رواتب العاملين بشركة الدلتا للاسمدة سارية حتى الانتهاء من إجراءات نقل الشركة وحسم مصير العمالة المستمرة بعد النقل.

ووافقت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة بالاغلبية بتاريخ 31-12-2020، على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.

وأضاف رئيس القابضة أنه سيتم إعداد وطرح كراسة شروط لاختيار استشاري فني لدراسة محددات عملية النقل وموقف العمال.

وأشار إلى أن عملية النقل متوقع أن تستغرق نحو 3 سنوات وأنه سيطرح للعمال إمكانية تسوية معاش مبكر والحصول على تعويضات أو الانتقال لمصنع السويس وفقا للدراسة ورغبة العامل.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة فإن الجمعية التي انعقدت أمس فوضت رئيس الجمعية في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.

كما سيتم دراسة ما تحتاجه الشركة من إنشاءات ووحدات جديدة بموقعها بالسويس، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ القرار المناسب.

كما فوضت الجمعية الشركة القابضة في تكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة او احد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع موضحا بها مصادر التمويل. وقررت عمل دراسة لأعداد العمالة المطلوب نقلها إلى السويس بالأعداد والتخصصات المطلوبة، ودراسة سبل تعويض العاملين الذين لن يقع عليهم الاختيار، مع اعتبار النقل اختياريا.