وزير قطاع الأعمال لمصراوي: نقل الدلتا للاسمدة للسويس يستغرق 3 سنوات

كتبت- شيماء حفظي :

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي إن إنشاء مصنع الدلتا للأسمدة في السويس بعد قرار نقلها سيستغرق نحو 3 سنوات.

وأوضح الوزير أن أساس شركة الدلتا للاسمدة إنتاج الأمونيا وهذا أصبح نشاطا مخسرا وغير اقتصادي حيث يبلغ استهلاك الغاز في المصنع مرة وثلث تقريبا مقارنة بالأنماط الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أنه مع محاولة تطوير المصنع حدث تفجير في أبريل الماضي ومعه وجدنا أننا تقريبا سننشئ مصنعا جديدا للامونيا.

"رأينا أن المصنع سيتم تجديده بكل حال من الأحوال فلماذا لا يتم تجديده في منطقة صناعية والاستفادة من أراضي المصنع في مشروع بديل العشوائيات" بحسب الوزير.

وقال توفيق إنه على مدى سنوات تنفيذ المشروع سيتم طرح الخيار للعمال اما للمعاش المبكر أو النقل للسويس ومن يختار نقله للسويس سنوفر له سكن لكن ليس بعائلته.

